Barone |  «Vlahovic? Lo vogliono in Inghilterra ma l’accordo non c’è Lui evidentemente ha altre idee»

Il direttore sportivo della Fiorentina, Joe Barone, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Dusan Vlahovic. "Qualche squadra inglese si è fatta viva con la Fiorentina, ma l'accordo non c'è e non ci può essere se qualcuno… Noi, in ogni caso, siamo a disposizione. Il nostro mercato non è chiuso, ci sarà qualche uscite ma saremo attenti anche al resto. Le inglesi vogliono Vlahovic, ma evidentemente lui ha altre idee. Siamo pronti a trattare, ma lui e il suo agente non parlano. Aperture dal giocatore e dal suo entourage? Zero. E io avevo chiesto loro di essere chiari, ma non c'è stato ancora nessun contatto. Non sappiamo quali siano le intenzioni del giocatore, prima o poi dovrà dircele".

