Alfa Romeo Giulietta - Termina anche la carriera da "run out" (Di venerdì 21 gennaio 2022) Giunta sul mercato nel 2010 come sostituta della 147, l'Alfa Romeo Giulietta è stata oggetto di un primo restyling nel 2013 e di un secondo facelift nel 2016, che fece il suo debutto al Salone di Ginevra di quell'anno. Poi, quando si dava oramai per scontato un suo rinnovamento più profondo, nel 2019 i vertici della Casa comunicarono che la media sarebbe andata ufficialmente in run out, non rientrando più nei futuri piani. Poche le km 0, tante le occasioni per l'usato. Già fuori produzione da tempo, per tutto il 2021 la Giulietta ha continuato a far parte delle compagne promozionali del Biscione fino allo scorso dicembre, quando una 1.6 JTDM da 120 CV (qui la nostra Prova su strada), in allestimento Sprint, era proposta a 21.200 (da 25.800 di listino), con anticipo, finanziamento in 84 mesi, ma senza maxi rata finale ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 21 gennaio 2022) Giunta sul mercato nel 2010 come sostituta della 147, l'è stata oggetto di un primo restyling nel 2013 e di un secondo facelift nel 2016, che fece il suo debutto al Salone di Ginevra di quell'anno. Poi, quando si dava oramai per scontato un suo rinnovamento più profondo, nel 2019 i vertici della Casa comunicarono che la media sarebbe andata ufficialmente in run out, non rientrando più nei futuri piani. Poche le km 0, tante le occasioni per l'usato. Già fuori produzione da tempo, per tutto il 2021 laha continuato a far parte delle compagne promozionali del Biscione fino allo scorso dicembre, quando una 1.6 JTDM da 120 CV (qui la nostra Prova su strada), in allestimento Sprint, era proposta a 21.200 (da 25.800 di listino), con anticipo, finanziamento in 84 mesi, ma senza maxi rata finale ...

