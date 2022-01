Adele in lacrime: “Devo rimandare i miei show, sono distrutta” (Di venerdì 21 gennaio 2022) Stasera Adele si sarebbe dovuta esibire al Caesars Palace di Las Vegas con la prima data della sua residenza ‘Weekends With Adele’, ma qualcosa è andato storto. La cantante britannica ieri sera ha pubblicato un video dove – in lacrime – ha annunciato che i suoi show verranno posticipati. La causa principale pare sia il Covid, visto che parte del team di Adele è risultato positivo al Coronavirus. Adele: “sono distrutta, ma Devo rimandare i miei concerti”. “Ciao a tutti, ascoltate, mi dispiace così tanto, ma il mio spettacolo purtroppo non è ancora pronto. Abbiamo provato assolutamente tutto il possibile per metterlo insieme in tempo e perché fosse abbastanza per tutti voi, ma siamo stati assolutamente ... Leggi su biccy (Di venerdì 21 gennaio 2022) Staserasi sarebbe dovuta esibire al Caesars Palace di Las Vegas con la prima data della sua residenza ‘Weekends With’, ma qualcosa è andato storto. La cantante britannica ieri sera ha pubblicato un video dove – in– ha annunciato che i suoiverranno posticipati. La causa principale pare sia il Covid, visto che parte del team diè risultato positivo al Coronavirus.: “, maconcerti”. “Ciao a tutti, ascoltate, mi dispiace così tanto, ma il mio spettacolo purtroppo non è ancora pronto. Abbiamo provato assolutamente tutto il possibile per metterlo insieme in tempo e perché fosse abbastanza per tutti voi, ma siamo stati assolutamente ...

