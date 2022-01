Spezia, Bastoni: «Senza Maggiore dovremo dare di più. Con la Samp la prepariamo così» (Di giovedì 20 gennaio 2022) Bastoni, centrocampista dello Spezia, mette nel mirino la Sampdoria dopo la rete siglata contro il Genoa: le sue parole Simone Bastoni ha parlato del derby contro la Sampdoria ai microfoni di Radio Sportiva. Le sue parole del calciatore dello Spezia anche sulla squalifica a Maggiore. DERBY CONTRO LA SampDORIA – «La stiamo preparando come le altre partite, cercando di capire quali sono le cose utili da fare durante la partita cercando di limitare le azioni offensive avversarie. Poi si vedrà il risultato finale». Maggiore – «Tutti dovremo dare di più. Lui è un giocatore importante, sicuramente sarà rimpiazzato al meglio». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022), centrocampista dello, mette nel mirino ladoria dopo la rete siglata contro il Genoa: le sue parole Simoneha parlato del derby contro ladoria ai microfoni di Radio Sportiva. Le sue parole del calciatore delloanche sulla squalifica a. DERBY CONTRO LADORIA – «La stiamo preparando come le altre partite, cercando di capire quali sono le cose utili da fare durante la partita cercando di limitare le azioni offensive avversarie. Poi si vedrà il risultato finale».– «Tuttidi più. Lui è un giocatore importante, sicuramente sarà rimpiazzato al meglio». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Spezia, Bastoni parla in vista del derby con la #Sampdoria ??? - SampNews24 : Spezia, #Bastoni: «#Sampdoria? La prepariamo come le altre partite» - Spezia_1906 : ? 'Ho messo il piede per evitare che #Rebic tirasse, l'arbitro ha fischiato' ?? Simone #Bastoni racconta l'episodio… - Alfonso04642363 : @PaPaganini @vincio963 Bastoni (Spezia) su @RadioSportiva “Se era fallo?mah boh non lo so, io l’ho rincorso ho m… - PianiMino : Bastoni (Spezia) su @RadioSportiva “Se era fallo?mah boh non lo so, io l’ho rincorso ho messo il piede per evitare… -