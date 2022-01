Soleil Sorge | i fan fuori dalla Casa la mettono in guardia da Alex e Delia

Advertising

Novella_2000 : Urla fuori dalla casa: “Alex e Delia due bugiardi, ti stanno truffando”, la reazione di Soleil (VIDEO) #gfvip - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Al 'Grande Fratello Vip 6' Delia Duran si avvicina a Soleil Sorge: 'Abbiamo sbagliato tutti' #gianmariaantinolfi http… - CronacaSocial : Soleil Sorge si stacca il microfono dopo la puntata: bufera al GF. ???? - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Al 'Grande Fratello Vip 6' Delia Duran si avvicina a Soleil Sorge: 'Abbiamo sbagliato tutti' #gianmariaantinolfi http… - infoitcultura : Soleil Sorge al GF Vip: “Ho dei dubbi su Alex, ci sono cose che non posso dire” -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

... mettendo a nudo le proprie fragilità e deponendo l'ascia di guerra, al contrario di quanto si sarebbero aspettati i fan del Grande Fratello Vip ,è sempre più irrequieta. La bionda ...Domani, venerdì 21 gennaio 2022, andrà in onda una nuova imperdibile puntata del Grande Fratello Vip . Nell'attesa nella Casa di Cinecittà,ha smascherato Alex Belli e Delia Duran rivelando a Jessica Selassiè i piani della coppia . La rivelazione dial Gf Vip A grande sorpresa, Delia è entrata nella Casa del ...NELLA CASA. GF Vip, Manila Nazzaro delusa da Soleil Sorge: "Si sta facendo un film da sola" Manila Nazzaro è triste per i comportamenti e l'allontanamento di Soleil Sorge ...Per via della telenovela tra Alex Belli e Soleil Sorge, dopo l’ingresso di Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip quest’ultima sta trovando il sostegno delle coinquiline.