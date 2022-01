Sindrome dell’Avana Cosa dice l’indagine Cia

Leggi su formiche

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Mal di testa, nausea e altri sintomi. La, quella strana sintomatologia che ha colpito personale diplomatico degli Stati Uniti e del Canada nel mondo, resta un mistero, ma per la Central Intelligence Agency (Cia) non è un’operazione di agenti stranieri nemici degli Usa. Funzionari del governo americano hanno citato un report della Cia in cui si parla dei primi risultati delle indagini sulla misteriosa. NBC News, The New York Times, Politico e The Washington Post scrivono che l’intelligence degli Usa non esclude ancora l’implicazione di agenti stranieri in una ventina di casi. Tuttavia, per ora non è considerata un attacco dall’estero. Dal 2016, circa 200 funzionari delle ambasciate americane in Austria, Australia, Cina, Colombia, Germania, Cuba e Russia hanno presentato strani sintomi, tra cui mal di testa, ...