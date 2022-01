Sconcerti sul rinnovo di Dybala: è come se la Juve fosse spaventata, ma non è chiaro da cosa (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti analizza la questione del rinnovo di Dybala con la Juventus. Non è possibile che dipenda tutto da una valutazione economica e neppure tecnica, scrive. “Perché allora siamo in questa strana guerra che l’Avvocato avrebbe risolto con un mazzo di rose alla compagna di Dybala?”. “Non può essere una questione di soldi, la Juve spenderebbe molto di più per sostituire Dybala. E non può essere una questione tecnica. Se il giocatore è sano, e deve esserlo visto che gioca, è un titolare in quasi tutte le squadre d’Europa. Allora, qual è il vero problema? È che siamo davanti a un confronto asimmetrico. La società ha tante bocche, può parlare ogni volta che lo ritiene opportuno. Dybala deve per contratto tacere. Sappiamo ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 gennaio 2022) Sul Corriere della Sera Marioanalizza la questione deldicon lantus. Non è possibile che dipenda tutto da una valutazione economica e neppure tecnica, scrive. “Perché allora siamo in questa strana guerra che l’Avvocato avrebbe risolto con un mazzo di rose alla compagna di?”. “Non può essere una questione di soldi, laspenderebbe molto di più per sostituire. E non può essere una questione tecnica. Se il giocatore è sano, e deve esserlo visto che gioca, è un titolare in quasi tutte le squadre d’Europa. Allora, qual è il vero problema? È che siamo davanti a un confronto asimmetrico. La società ha tante bocche, può parlare ogni volta che lo ritiene opportuno.deve per contratto tacere. Sappiamo ...

Advertising

napolista : Sconcerti sul rinnovo di #Dybala: è come se la Juve fosse spaventata, ma non è chiaro da cosa Sul CorSera. Non può… - PinoSa54 : ????... questo va come gira il vento...???????? - tuttonapoli : Sconcerti lancia la Juve: 'Ha svoltato ed ha già recuperato 11 punti sul Napoli' - DbossVinay1 : RT @MilanWorldForum: Sconcerti sul Milan e sul caso Serra. Le dichiarazioni QUI -) - MilanWorldForum : Sconcerti sul Milan e sul caso Serra. Le dichiarazioni QUI -) -