Sci | Cdm | Goggia leader con salto di porta nella prima prova della discesa di Cortina

(Di giovedì 20 gennaio 2022), 20 gen. - (Adnkronos) - Sofiadavanti a tutte nel primo training cronometratofemminile di Coppa del mondo, in programma ad'Ampezzo. Sull'Olympia delle Tofane la campionessa bergamasca, ancora un po' acciaccata dalla caduta di Alternmarkt, ha fatto segnare il miglior tempo con un 1'37?83 (condi). Venti centesimi a separarla da Ramona Sieberhofer, ultima vincitrice delle due discese sul massimo circuito disputatesilocalità ampezzana; l'austriaca sarà una delle rivali da tenere d'occhio in vistagara. Buona prestazione anche per Federica Brignone: la valdostana, terza a 33 centesimi da, è stata tecnicamente perfetta nei curvoni centrali ...

Terza Federica Brignone, entra nelle 15 anche Elena Curtoni. CORTINA - Sofia Goggia davanti a tutte nel primo training cronometrato della discesa femminile di Coppa del mondo, in programma a Cortina d'...alpino Discesa libera, sabato 22 alle 10, e SuperG, domenica 23 alle 11.45 (in diretta su RaiSport e Eurosport) per la tappa di Coppa del Mondo dialpino femminile, a Cortina d'Ampezzo (...Cortina, 20 gen. - (Adnkronos) - Sofia Goggia davanti a tutte nel primo training cronometrato della discesa femminile di Coppa del mondo, in ...KItzbuehel, 20 gen. -(Adnkronos) - Seconda prova di studio sulla pista 'Streif' di Kitzbuehel, accorciata a causa del forte vento con partenza dall' ...