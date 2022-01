Sci alpino, 4 italiani nei primi 10 nella seconda prova discesa di Kitzbuehel! Innerhofer il più veloce, Casse 4°, Paris 5°, Bosca 10° (Di giovedì 20 gennaio 2022) Se Sofia Goggia chiama, Christof Innerhofer risponde. La bergamasca ha chiuso al comando la prova della discesa di Cortina d’Ampezzo pochi minuti fa, mentre l’altoatesino non è stato da meno e ha fatto sua la seconda, ed ultima, prova della discesa di Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2021-2022. Sulla splendida e mitologica “Streif” le condizioni del meteo hanno iniziato a fare le bizze, come ampiamente previsto, e hanno portato ulteriori modifiche. Oggi a causa del forte vento, per esempio, il tracciato è stato ridotto drasticamente, con partenza abbassata all’Alte Schneise con una prova che ne è risultata, di conseguenza, ben poco attendibile. Davanti a tutti, ad ogni modo, si è piazzato Christof ... Leggi su oasport (Di giovedì 20 gennaio 2022) Se Sofia Goggia chiama, Christofrisponde. La bergamasca ha chiuso al comando ladelladi Cortina d’Ampezzo pochi minuti fa, mentre l’altoatesino non è stato da meno e ha fatto sua la, ed ultima,delladi Kitzbuehel (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di scimaschile 2021-2022. Sulla splendida e mitologica “Streif” le condizioni del meteo hanno iniziato a fare le bizze, come ampiamente previsto, e hanno portato ulteriori modifiche. Oggi a causa del forte vento, per esempio, il tracciato è stato ridotto drasticamente, con partenza abbassata all’Alte Schneise con unache ne è risultata, di conseguenza, ben poco attendibile. Davanti a tutti, ad ogni modo, si è piazzato Christof ...

