Saronno | omicidio di Francesco Costa | l’arrestato ammette l’aggressione

(Di giovedì 20 gennaio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color È stato interrogato dal gip della procura di Busto Arsizio ieri mattina, mercoledì 19 gennaio, Michele La Mura, il 51enne saronnese arrestato con l’accusa dipreterintenzionale per la morte di. L’uomo avrebbe confessato di aver aggreditosferrandogli un pugno. Stando a quanto ricostruito dagli investigatori,, risalente a sabato 8 gennaio, tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

Yogaolic : Omicidio per i drink a #Saronno, interrogato il 51enne arrestato - Giorno_Varese : Omicidio di Saronno, l'arrestato risponde al gip: prime ammissioni - RedazioneLaNews : #Milano Omicidio per i drink a Saronno, interrogato il 51enne arrestato - ilSaronno : Omicidio di Saronno, l’aggressore risponde alle domande del gip - infoitinterno : Omicidio a Saronno, fermato il presunto killer di Francesco Costa -

Ultime Notizie dalla rete : Saronno omicidio

Ha risposto alle domande del giudice durante l'interrogatorio di garanzia in tribunale a Busto Arsizio Michele La Mura , il 51enne diarrestato con l'accusa dipreterintenzionale per la morte di Francesco Costa . Quello che è stato detto nella mattinata di mercoledì 19 gennaio all'interno del palazzo di giustizia, ......lunedì 17 gennaio dopo una rapida indagine condotta dai Carabinieri della Compagnia di, ... Per lui l'accusa èpreterintenzionale. Orlando Mastrillo orlando.mastrillo@varesenews.it Un ...LOCATE VARESINO / CARBONATE – Ha preso avvio l’altro giorno al tribunale di Como il processo nei confronti del libico di 35 anni, accusato di tentato omicidio nei confronti di un ...Il titolare del bar, accusato di aver aggredito Francesco Costa, ha ammesso le sue responsabilità davanti al gip della Procura di Busto ...