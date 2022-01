Rho | sei bulli minorenni picchiano e insultano i compagni di classe e mettono i video sui social

Advertising

TgrRai : Guarda #BuongiornoItalia del #20gennaio in #DIRETTA su @RaiTre: ?? Viareggio (#Lucca), spara a un pompiere e si barr… - TgrRai : Rho (#Milano), botte e insulti ai compagni di classe, anche davanti ai docenti. I video postati sui #socialmedia fa… - alcinx : RT @TgrRaiLombardia: Botte ai compagni, sei ragazzi fermati a Rho. Sui social network i filmati delle angherie - TgrRai : RT @TgrRaiLombardia: Botte ai compagni, sei ragazzi fermati a Rho. Sui social network i filmati delle angherie - TgrRaiLombardia : Botte ai compagni, sei ragazzi fermati a Rho. Sui social network i filmati delle angherie -

Ultime Notizie dalla rete : Rho sei

È quello che accadeva dallo scorso giugno in un istituto scolastico a, alle porte di Milano: ora per16enni è scattata un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini ...Era la classe dei bulli, conosciuti e temuti in tutta la scuola.ragazzi di 16 anni (fermati dai carabinieri) di un istituto professionale diperseguitavano da mesi due coetanei, compagni di scuola, uno dei quali affetto da un disturbo di iperattività: le ...Era la classe dei bulli, conosciuti e temuti in tutta la scuola. Sei ragazzi di 16 anni (fermati dai carabinieri) di un istituto professionale di Rho perseguitavano da mesi due ...Bullizzavano due compagni di classe dentro e fuori dalla scuola per filmare le violenze e postare su Telegram i video che hanno presto raggiunto più di ...