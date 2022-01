Report Chiesa tedesca, Benedetto XVI «non agì su 4 casi di pedofilia a Monaco» (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il rapporto è stato commissionato dalla Chiesa tedesca a uno studio legale. Secondo quanto pubblicato, da arcivescovo della città bavarese sarebbe stato a conoscenza di casi poi non sanzionati. Gli avvocati del pontefice emerito avevano presentato una memoria difensiva rigettando le accuse Leggi su vanityfair (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il rapporto è stato commissionato dallaa uno studio legale. Secondo quanto pubblicato, da arcivescovo della città bavarese sarebbe stato a conoscenza dipoi non sanzionati. Gli avvocati del pontefice emerito avevano presentato una memoria difensiva rigettando le accuse

Advertising

ilriformista : Il report commissionato dalla diocesi di Monaco evidenzia 497 abusi tra il 1945 e il 2019: sotto accusa anche il co… - Corriere : Il report sulla Chiesa tedesca: «Ratzinger non agì su 4 casi di pedofilia quando era arcivescovo» - SalvoCernuzio : @CardinalSean su report abusi Monaco: 'La Santa Sede impegnata a studiare il rapporto, attendiamo la loro risposta.… - Guizzardi_67 : RT @ilGatt0Pardo: Il report sulla Chiesa tedesca: «#Ratzinger non agì di fronte a 4 casi di pedofilia quando era arcivescovo di Monaco». St… - infoitinterno : “Benedetto XVI da arcivescovo non agì su 4 casi di pedofilia”: il report sulla Chiesa di Monaco -