Quirinale, cortocircuito Conte: dal no a Draghi alla veloce retromarcia. Colpa di Casalino: retroscena (Di giovedì 20 gennaio 2022) Giuseppe Conte non sarebbe “Giuseppi” se nel giro di 12 ore non sapesse smentirsi in tempo di record. E’ un po’ dura da digerire la retromarcia della giornata di mercoledì su Draghi al Quirinale. Un bluff l’immagine di una coalizione granitica sul Colle, con il ridicolo corollario dei tweet fotocopia dei tre leader, Letta, Speranza e Conte. Infatti l’unità d’intenti è subito naufragata nel caos grillino verso le ore di pranzo. Con la “schizofrenia” della comunicazione dei pentastellati. Il nome di Mario Draghi al Quirinale che piace tanto al segretario del Pd è una candidatura divisiva all’interno del Movimento e tra i giallorossi. E segna la spaccatura tra la base parlamentare e il gruppo dirigente che fa capo a Conte. Conte cambia ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Giuseppenon sarebbe “Giuseppi” se nel giro di 12 ore non sapesse smentirsi in tempo di record. E’ un po’ dura da digerire ladella giornata di mercoledì sual. Un bluff l’immagine di una coalizione granitica sul Colle, con il ridicolo corollario dei tweet fotocopia dei tre leader, Letta, Speranza e. Infatti l’unità d’intenti è subito naufragata nel caos grillino verso le ore di pranzo. Con la “schizofrenia” della comunicazione dei pentastellati. Il nome di Marioalche piace tanto al segretario del Pd è una candidatura divisiva all’interno del Movimento e tra i giallorossi. E segna la spaccatura tra la base parlamentare e il gruppo dirigente che fa capo acambia ...

