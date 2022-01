Privacy e trattamento illecito dei dati, quattro indagati per la truffa del database Treccani (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una maxi operazione della Guardia di finanza ha portato a iscrivere nel registro degli indagati quattro persone per trattamento illecito dei dati, per quella che è stata soprannominata «la truffa del database Treccani». Questa è la prima volta in Italia che viene contestato l’articolo 167 del Codice della Privacy. E le sanzioni amministrative a cui rischiano di andare incontro i quattro coinvolti – tre italiani di origine campana e un rumeno – sono pesantissime (la norma prevede sanzioni fino a 20 milioni di euro di multa nei casi più gravi). Tra i quattro indagati, ci sono due titolari di altrettante società con sede legale a Milano. Per aggirare il regolamento sulla ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una maxi operazione della Guardia di finanza ha portato a iscrivere nel registro deglipersone perdei, per quella che è stata soprannominata «ladel». Questa è la prima volta in Italia che viene contestato l’articolo 167 del Codice della. E le sanzioni amministrative a cui rischiano di andare incontro icoinvolti – tre italiani di origine campana e un rumeno – sono pesantissime (la norma prevede sanzioni fino a 20 milioni di euro di multa nei casi più gravi). Tra i, ci sono due titolari di altrettante società con sede legale a Milano. Per aggirare il regolamento sulla ...

