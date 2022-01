Parcheggio strisce blu: quando è legittimo non pagare e quando invece no (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il mancato pagamento del Parcheggio, in determinate ipotesi, può essere legittimo: scopriamo quando si può presentare ricorso Diverse sentenze, hanno stabilito che il Parcheggio non è da considerarsi come un servizio essenziale e universale per chi guida. Effettivamente, sono pochi i comuni che decidono di acquistare in proprietà immobili da adibire a Parcheggio cittadino gratuito. Parcheggio a pagamento (Fonte: Pixabay)Tuttavia, l’art. 7, comma 8 del Codice della Strada obbliga le amministrazioni comunali a dotarsi di spazi a Parcheggio libero in prossimità di quelli a pagamento. Tale restrizione non opera in quelle aree definite “Area pedonale“, “zona a traffico limitato”, “Autostrade” e in altre zone di particolare rilevanza ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il mancato pagamento del, in determinate ipotesi, può essere: scopriamosi può presentare ricorso Diverse sentenze, hanno stabilito che ilnon è da considerarsi come un servizio essenziale e universale per chi guida. Effettivamente, sono pochi i comuni che decidono di acquistare in proprietà immobili da adibire acittadino gratuito.a pagamento (Fonte: Pixabay)Tuttavia, l’art. 7, comma 8 del Codice della Strada obbliga le amministrazioni comunali a dotarsi di spazi alibero in prossimità di quelli a pagamento. Tale restrizione non opera in quelle aree definite “Area pedonale“, “zona a traffico limitato”, “Autostrade” e in altre zone di particolare rilevanza ...

