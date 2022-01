Nazionale, Gravina: «Quando sono arrivato il sistema non aveva prospettive, ora…» (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il presidente della FIGC Gravina ha parlato della crescita della Nazionale sotto la sua gestione Gabriele Gravina, presidente della FIGC, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato anche della crescita della Nazionale sotto la sua gestione e dell’ipotesi della mancata qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. PAURA ESCLUSIONE DAL MONDIALE – «Neanche per sogno. Se tutto dipendesse dai risultati, la vittoria agli Europei varrebbe quanto un bonus di quattro anni. Ma non tiro io i calci di rigore. Il sistema che ho trovato non aveva prospettive. Oggi siamo nel cuore di un rinnovamento che non si fermerà, a prescindere dai risultati. Certo, mi dispiacerebbe non centrare il risultato, ma non sono preoccupato per me. Vado avanti». LEGGI ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il presidente della FIGCha parlato della crescita dellasotto la sua gestione Gabriele, presidente della FIGC, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato anche della crescita dellasotto la sua gestione e dell’ipotesi della mancata qualificazione al Mondiale di Qatar 2022. PAURA ESCLUSIONE DAL MONDIALE – «Neanche per sogno. Se tutto dipendesse dai risultati, la vittoria agli Europei varrebbe quanto un bonus di quattro anni. Ma non tiro io i calci di rigore. Ilche ho trovato non. Oggi siamo nel cuore di un rinnovamento che non si fermerà, a prescindere dai risultati. Certo, mi dispiacerebbe non centrare il risultato, ma nonpreoccupato per me. Vado avanti». LEGGI ...

