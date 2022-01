Mertens: “Pronto a tutto per restare a Napoli, ADL tesseri mio figlio” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Aveva già giurato amore eterno, ora se possibile ha fatto ancora di più. Dries Mertens offre sul piatto – magari provocatoriamente – le prestazioni di suo figlio ad Aurelio De Laurentiis. Nascerà tra due mesi, il nome non è stato ancora scelto da lui e dalla moglie Kat, ma può essere già azzurro. “Se il presidente non vuole rinnovare il contratto a me, gli do l’opportunità di tesserare lui. In questo modo avrebbe il centravanti del futuro e io non sarei costretto ad andare via da Napoli”, ha dichiarato il belga al Corriere dello Sport nell’intervista realizzata da Antonio Giordano. “Ho un contratto con opzione a favore del club, aspetto e poi si vedrà – ha proseguito Mertens -. So che esistono due strade, una è quella dell’addio. E so anche che nel momento in cui ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Aveva già giurato amore eterno, ora se possibile ha fatto ancora di più. Driesoffre sul piatto – magari provocatoriamente – le prestazioni di suoad Aurelio De Laurentiis. Nascerà tra due mesi, il nome non è stato ancora scelto da lui e dalla moglie Kat, ma può essere già azzurro. “Se il presidente non vuole rinnovare il contratto a me, gli do l’opportunità di tesserare lui. In questo modo avrebbe il centravanti del futuro e io non sarei costretto ad andare via da”, ha dichiarato il belga al Corriere dello Sport nell’intervista realizzata da Antonio Giordano. “Ho un contratto con opzione a favore del club, aspetto e poi si vedrà – ha proseguito-. So che esistono due strade, una è quella dell’addio. E so anche che nel momento in cui ...

