"Meglio il sangue dei non vaccinati": delirio no vax contro le donazioni (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una minoranza di no vax fa circolare fake news provando a bloccare le donazioni del sangue dei vaccinati con le scuse più assurde. Dura la risposta dell'Avis: "Pericoloso e destabilizzante, seguite solo i canali ufficiali" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una minoranza di no vax fa circolare fake news provando a bloccare ledeldeicon le scuse più assurde. Dura la risposta dell'Avis: "Pericoloso e destabilizzante, seguite solo i canali ufficiali"

Chi sta bene vada a donare il sangue La nuova ondata pandemica di queste settimane sta avendo effetti negativi anche sulle donazioni di sangue: sono tante le disdette delle prenotazioni da parte dei donatori alle prese con contagi e quar ...

