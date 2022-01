Linfoma: una nuova cura riduce il rischio di morte del 58% nei casi più gravi non idonei al trapianto (Di giovedì 20 gennaio 2022) La cura del Linfoma ha fatto passi da giganti negli ultimi anni, tuttavia i casi più gravi e difficili da contrastare hanno richiesto numerosi studi in merito a cure, tra i più recenti quello della multinazionale svizzera del settore farmaceutico Hoffmann-La Roche, che ha sviluppato un farmaco-anticorpo per i malati recidivi o che hanno ricevuto una terapia senza successo; una cura oggi disponibile anche in Italia. Linfoma non-Hodgkin, la nuova terapia per i casi più gravi Il Linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) è la tipologia di LNH più diffusa. Hoffmann – La Roche ha diffuso alcuni dati in merito: 30-48% di tutti i casi di LNH e il 60% dei linfomi aggressivi. In Italia sono 5mila i nuovi ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ladelha fatto passi da giganti negli ultimi anni, tuttavia ipiùe difficili da contrastare hanno richiesto numerosi studi in merito a cure, tra i più recenti quello della multinazionale svizzera del settore farmaceutico Hoffmann-La Roche, che ha sviluppato un farmaco-anticorpo per i malati recidivi o che hanno ricevuto una terapia senza successo; unaoggi disponibile anche in Italia.non-Hodgkin, laterapia per ipiùIldiffuso a grandi cellule B (DLBCL) è la tipologia di LNH più diffusa. Hoffmann – La Roche ha diffuso alcuni dati in merito: 30-48% di tutti idi LNH e il 60% dei linfomi aggressivi. In Italia sono 5mila i nuovi ...

