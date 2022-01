La semplificazione necessaria alla scuola per non tornare più in dad

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Lain presenza è sempre stato uno degli obiettivi principali del premier Mario Draghi. E oggi, a oltre una settimana dal 10 gennaio, giorno del riavvio delle lezioni dopo le vacanze natalizie, possiamo dire che la promessa è stata mantenuta. I dati dicono che per ora lain presenza funziona, nonostante la forte circolazione del virus. A fare il punto sul tema è stato ieri il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, nel corso di un question time in aulaCamera. Al 19 gennaio la didattica a distanza riguarda solo il 6,6 per cento delle classi (pari a 20.185) a livello nazionale. Per il 13,1 per cento delle classi delle scuole secondarie di primo e di secondo grado (pari a 40.236) il servizio è stato svolto parzialmente in presenza avvalendosi della didattica digitale integrata, ossia quella modalità che integra ...