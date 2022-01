La differenza tra il green pass base o quello rafforzato e quando servono (Di giovedì 20 gennaio 2022) AGI - Mezzi di trasporto pubblico non di linea o mezzi di trasporto privati, negozi al di fuori di centri commerciali, uffici pubblici, scuole superiori, attività sportive all'aperto, cerimonie religiose o civili. Sono i luoghi e le situazioni principali in cui, secondo le nuove disposizioni, non è necessario esibire la Certificazione verde, o green pass. Distinto in ‘base', ‘rafforzato' e ‘booster', il green pass è una Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla Piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code volto ad attestarne autenticità e validità. Entrata in vigore dal primo luglio 2021 sulla base del Regolamento europeo, la Certificazione verde è una misura di mitigazione della pandemia ed è stata adottata in tutti i ... Leggi su agi (Di giovedì 20 gennaio 2022) AGI - Mezzi di trasporto pubblico non di linea o mezzi di trasporto privati, negozi al di fuori di centri commerciali, uffici pubblici, scuole superiori, attività sportive all'aperto, cerimonie religiose o civili. Sono i luoghi e le situazioni principali in cui, secondo le nuove disposizioni, non è necessario esibire la Certificazione verde, o. Distinto in ‘', ‘' e ‘booster', ilè una Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa dalla Piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code volto ad attestarne autenticità e validità. Entrata in vigore dal primo luglio 2021 sulladel Regolamento europeo, la Certificazione verde è una misura di mitigazione della pandemia ed è stata adottata in tutti i ...

Mov5Stelle : All'inizio della legislatura avevamo un obiettivo: colmare definitivamente la differenza di trattamento stipendiale… - CarloStagnaro : Facce #Biden! Mentre il @pdnetwork vuole calmierare i prezzi delle #mascherine, il presidente americano ne regala 4… - ilpost : Qual è la differenza tra pandemia, epidemia ed endemia? E quali sono le previsioni per la COVID-19 di diventare end… - Danilogar74 : @ladyonorato Capisco la difficoltà nel capire la differenza tra malati e positivi, ma in questo confronto di dati m… - correlazione : RT @ilpresidenthe: Ecco la differenza tra chi combatte davvero per qualcosa e chi invece fa da gatekeepers ed è un ovvio strumento in mano… -