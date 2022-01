Il Pd muore a casa di Giuseppe Conte: che brutta fine per Enrico Letta (Di giovedì 20 gennaio 2022) La sinistra italiana finisce così, nel centro di Roma, a casa di Peppino Conte, e non è un bell'epilogo. Essì, perché per condividere le mosse del risiko quirinalizio con i soci di quella che solo Il Fatto Quotidiano può chiamare seriamente "coalizione progressista" (l'accozzaglia giallorossa), il segretario del Pd si è recato nell'abitazione privata dell'avvocato di Volturara Appula. Sparring partner Roberto Speranza, il giovane nato veterocomunista, ma è folklore, stiamo alla sostanza. Che è anche immagine, ovviamente, l'uomo è animale simbolico, se è politico lo è doppiamente. E dal punto di vista della simbologia, questo pellegrinaggio col cappello in mano di chi dovrebbe rappresentare l'eredità della sinistra comunista e democristiana a casa di uno che politicamente incarna il nulla, è semplicemente una disfatta. Il nulla detto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) La sinistra italiana finisce così, nel centro di Roma, adi Peppino, e non è un bell'epilogo. Essì, perché per condividere le mosse del risiko quirinalizio con i soci di quella che solo Il Fatto Quotidiano può chiamare seriamente "coalizione progressista" (l'accozzaglia giallorossa), il segretario del Pd si è recato nell'abitazione privata dell'avvocato di Volturara Appula. Sparring partner Roberto Speranza, il giovane nato veterocomunista, ma è folklore, stiamo alla sostanza. Che è anche immagine, ovviamente, l'uomo è animale simbolico, se è politico lo è doppiamente. E dal punto di vista della simbologia, questo pellegrinaggio col cappello in mano di chi dovrebbe rappresentare l'eredità della sinistra comunista e democristiana adi uno che politicamente incarna il nulla, è semplicemente una disfatta. Il nulla detto ...

Advertising

graziano_delrio : C’è un posto al mondo dove si muore per difendere la casa di tutti: la terra. Accade in Colombia, ma è una vergogna… - jrrrrtre : RT @imballoionico: Molti trovano normale che bambini e ragazzi siano obbligati a mettere la mascherina a scuola. Tutto il giorno. PER ANNI.… - louismylight28_ : @SH3ISAN4NGEL io si ma avrei preferito stare a casa oggi perché si muore di freddo e piove. - AngelaBez3 : RT @IndiniAndrea: In Francia i prof che denunciano il radicalismo islamico rischiano la morte. Lo Stato, anziché perseguire chi li minaccia… - IndiniAndrea : In Francia i prof che denunciano il radicalismo islamico rischiano la morte. Lo Stato, anziché perseguire chi li mi… -