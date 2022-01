I pinguini in Antartide sono senza cibo e soffrono il caldo: si continua a parlare di crisi climatica senza però fare nulla (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il surriscaldamento globale continua a provare forte malessere per l’ambiente e le specie animali che rischiano l’estinzione. In Antartide si sono raggiunti picchi di calore mai toccati prima con il 18,3 gradi Celsius, a discapito degli animali come i pinguini che soffrono il caldo e non hanno cibo. In realtà non si tratta di un fatto nuovo, ma anzi sono predizioni avute da tempo, di cui si è continuato a parlare per anni, senza agire concretamente. La crisi climatica in realtà non interessa nessuno? I pinguini a rischio estinzione, solo uno dei danni che continuiamo a fare consapevolmente all’ambiente La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il surriscaldamento globalea provare forte malessere per l’ambiente e le specie animali che rischiano l’estinzione. Insiraggiunti picchi di calore mai toccati prima con il 18,3 gradi Celsius, a discapito degli animali come icheile non hanno. In realtà non si tratta di un fatto nuovo, ma anzipredizioni avute da tempo, di cui si èto aper anni,agire concretamente. Lain realtà non interessa nessuno? Ia rischio estinzione, solo uno dei danni che continuiamo aconsapevolmente all’ambiente La ...

