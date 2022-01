Gualtieri: Roma Capitale, regime differenziato con delega al Governo (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma – Roma in quanto Capitale ha bisogno di un “regime differenziato” atto anche a “sgravare l’amministrazione da compiti che poco hanno a che fare con l’autonomia della Capitale” e permettendo di “assumere la capacità amministrativa di guidare processi decisionali complessi”. È la proposta lanciata dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante la sua audizione in I Commissione Affari costituzionali nell’ambito dell’esame delle proposte in materia di ordinamento e poteri della città di Roma. Per Gualtieri “lo strumento legislativo da privilegiare, stante questa complessità, appare la delega legislativa ex articolo 76 della Costituzione, come si fece con la legge 42/2009.” “La delega ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 20 gennaio 2022)in quantoha bisogno di un “” atto anche a “sgravare l’amministrazione da compiti che poco hanno a che fare con l’autonomia della” e permettendo di “assumere la capacità amministrativa di guidare processi decisionali complessi”. È la proposta lanciata dal sindaco di, Roberto, durante la sua audizione in I Commissione Affari costituzionali nell’ambito dell’esame delle proposte in materia di ordinamento e poteri della città di. Per“lo strumento legislativo da privilegiare, stante questa complessità, appare lalegislativa ex articolo 76 della Costituzione, come si fece con la legge 42/2009.” “La...

