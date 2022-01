Green pass dal parrucchiere e estetista, obbligo da oggi (Di giovedì 20 gennaio 2022) Green pass ‘base’, da oggi, giovedì 20 gennaio, scatta l’obbligatorietà anche per i clienti di estetisti e parrucchieri e, più in generale, per coloro che accederanno ai cosiddetti “servizi alla persona”. Un obbligo che rimarrà tale almeno fino alla fine dello stato d’emergenza, fissata per il 31 marzo prossimo. Sempre da oggi, inoltre, Green pass semplice necessario anche per chi il Mattino di Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di giovedì 20 gennaio 2022)‘base’, da, giovedì 20 gennaio, scatta l’obbligatorietà anche per i clienti di estetisti e parrucchieri e, più in generale, per coloro che accederanno ai cosiddetti “servizi alla persona”. Unche rimarrà tale almeno fino alla fine dello stato d’emergenza, fissata per il 31 marzo prossimo. Sempre da, inoltre,semplice necessario anche per chi il Mattino di Sicilia.

Advertising

VittorioSgarbi : In Inghilterra Johnson annuncia la revoca del Green Pass in Gran Bretagna. Via anche lo “smart working” e le masche… - TgLa7 : #Covid: Johnson annuncia fine green pass e lavoro a distanza - GuidoDeMartini : ???? DOPO LA BREXIT, ANCHE STAVOLTA LA LEZIONE ARRIVA DALLA GRAN BRETAGNA ???? DAL 26 GENNAIO bye bye alle restrizioni,… - roby011268 : RT @Lorenzo62752880: Mentre in Inghilterra il green pass viene completamente abolito....qua lo si astende a quasi tutte le attività commerc… - carlitosday : RT @valy_s: Ospedale Galeazzi #Pregliasco sentito in Procura a Milano. Lo showman travestito da virologo si è giustificato parlando di “int… -