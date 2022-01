Gravina su Insigne-Toronto: “Che dispiacere!”, avete letto? (Di giovedì 20 gennaio 2022) Insigne-Toronto è stato l’argomento calcistico cult dei primi giorni del 2022. Molti tifosi sono rimasti scottati dalla conclusione della vicenda e altri invece non rimpiangono per nulla la partenza del talento di Frattamaggiore. A poche settimane di distanza si torna a parlare dell’argomento con il presidente della Lega Calcio Gabriele Gravina in un’intervista al Corriere dello Sport. Insigne Napoli TorontoEcco le sue parole ” Un grande dispiacere. L’ho visto crescere a Pescara nel trio delle meraviglie, con Verratti e Immobile. Saperlo in un campionato lontano mette tristezza. Ho parlato con lui e non mi sembra che ci vada a cuor leggero. Ma nelle scelte di vita talvolta la prosa prevale sulla poesia. È finita così”. LEGGI ANCHE: Napoli-Salernitana a rischio rinvio: il motivo! Leggi su rompipallone (Di giovedì 20 gennaio 2022)è stato l’argomento calcistico cult dei primi giorni del 2022. Molti tifosi sono rimasti scottati dalla conclusione della vicenda e altri invece non rimpiangono per nulla la partenza del talento di Frattamaggiore. A poche settimane di distanza si torna a parlare dell’argomento con il presidente della Lega Calcio Gabrielein un’intervista al Corriere dello Sport.NapoliEcco le sue parole ” Un grande dispiacere. L’ho visto crescere a Pescara nel trio delle meraviglie, con Verratti e Immobile. Saperlo in un campionato lontano mette tristezza. Ho parlato con lui e non mi sembra che ci vada a cuor leggero. Ma nelle scelte di vita talvolta la prosa prevale sulla poesia. È finita così”. LEGGI ANCHE: Napoli-Salernitana a rischio rinvio: il motivo!

