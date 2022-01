Doc - Nelle tue mani 2 | la trama della seconda puntata | stasera su Rai1 e RaiPlay

(Di giovedì 20 gennaio 2022)sualle 21:25 torna Doc -tue2,stagioneserie tv con Luca Argentero: ecco la. Doc -tue2 tornasualle 21:25 - e in contemporanea in streaming su-, dopo avere trionfato con gli ascolti una settimana fa, nel giorno del debutto. Tratta da una storia vera, raccontata nel libro "Meno dodidci", scritto a quattrodal dottor Pierdante Piccioni con Pirangelo Sapegno, la fiction torna con le nuove vicissitudini del dottor Andrea Fanti, primario del reparto di Medicina Interna del Policlinico Ambrosiano. Come anticipa la ...

Advertising

Lucaargentero : ‘DOC – Nelle tue mani 2’, il diario di Gianmarco Saurino (e tutto su QUEL colpo di scena) | Rolling Stone Italia… - RaiUno : 'Questo reparto è la nostra famiglia, dobbiamo difenderla.' ?? Doc nelle tue mani - Seconda stagione STASERA… - ParliamoDiNews : Doc-Nelle tue mani, Lorenzo muore: perché Saurino ha lasciato la serie, la verità - - idkfedericaa : RT @DocNelleTueMani: Se anche voi state aspettando con ansia la seconda puntata di #DOCNelleTuemani2, vi lasciamo un link che allieterà l'a… - francesca681987 : RT @DocNelleTueMani: Se anche voi state aspettando con ansia la seconda puntata di #DOCNelleTuemani2, vi lasciamo un link che allieterà l'a… -

Ultime Notizie dalla rete : Doc Nelle

tue Mani 2 si prepara a tornare in onda questa sera su Rai1 mettendo nuovamente Andrea Fanti in primo piano pronto a combattere per non perdere i suoi ragazzi e l'intero reparto. Proprio ...tue mani 2 ha finalmente fatto la sua comparsa nella prima serata di Rai 1 dal 13 gennaio 2022. Un ritorno tanto atteso, visto il record di ascolti delle precedenti puntate che anche ...Alessandro Marcucci Matilde Gioli:, chi è il nuovo amore dell'attrice? Galeotta una pausa dalle riprese della serie "Doc", la bella ...Abbiamo parlato con Matilde Gioli in occasione del debutto della seconda stagione di Doc - Nelle tue mani, la fiction di Rai1 che ha fatto registrare 7 milioni di spettatori per la prima puntata.