Dati 20 gennaio: in Fvg 5.238 nuovi contagi e 8 decessi (Di giovedì 20 gennaio 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 9.736 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.199 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 12,32%. Sono inoltre 23.997 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 4.039 casi (16,83%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 40, così come gli ospedalizzati in altri reparti che calano a 429. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d’età più colpita è la 40-49 (19,17%) seguita dalla 50-59 (15,23%), la 30-39 (14,17%), la 20-29 (10,33%) e, infine, la 14-19 (8,46%). Nella giornata odierna si registrano i decessi di 8 persone: un uomo di 103 anni di Fanna (deceduto in ospedale), una donna di 89 anni di Trieste ... Leggi su udine20 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 9.736 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.199, con una percentuale di positività del 12,32%. Sono inoltre 23.997 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 4.039 casi (16,83%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 40, così come gli ospedalizzati in altri reparti che calano a 429. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d’età più colpita è la 40-49 (19,17%) seguita dalla 50-59 (15,23%), la 30-39 (14,17%), la 20-29 (10,33%) e, infine, la 14-19 (8,46%). Nella giornata odierna si registrano idi 8 persone: un uomo di 103 anni di Fanna (deceduto in ospedale), una donna di 89 anni di Trieste ...

