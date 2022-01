Covid | slitta a domani firma Draghi Dpcm | limature testo

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) -, a quanto apprende l'Adnkronos, ladel premier Marioalcon la lista dei negozi dove non sarà obbligatorio avere il green pass base dal 1 febbraio. Il rinvio, spiegano fonti di Palazzo Chigi, è dovuto ad alcuneda apportare al, non ancora pronto.

...il Green Pass base (con tampone negativo) o Super Green Pass (solo vaccinati e guariti): ... Dal 1 febbraio 2022 saranno dunque esentati da obbligo Green Pass i clienti di: CDMA DOMANI/ 5 ...Benevento .al prossimo mese di febbraio lo stop dei campionati di Serie B, Serie C, Serie D e serie ... sulla base della situazione epidemiologica da- 19 tuttora in essere a livello ...Roma, 20 gen. (Adnkronos) – Slitta a domani, a quanto apprende l’Adnkronos, la firma del premier Mario Draghi al Dpcm con la lista dei negozi dove non sarà obbligatorio avere il green pass base dal 1 ...Una data che comunque è sempre sub judice, atteso che diversi giocatori del Trapani sono attualmente positivi al Covid, cosa che ha fatto slittare la gara di domenica contro il Real Aversa, ultima del ...