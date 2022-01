Covid, direttore Asl Napoli1: “Boom contagi in fascia pediatrica” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Nel distretto di Napoli 1 centro, quindi su Napoli, Capri e Anacapri, dal 20 dicembre al 19 gennaio c’è stato per la fascia di età da 0 a 5 anni un incremento del 171 per cento dei positivi, dai 6 ai 10 anni del 123 per cento è tra 11 e i 13 anni del 115 per cento. Quindi siamo passati da 2.146 nuovi positivi negli ultimi 10 giorni di dicembre a 4.978 nuovi positivi, esclusi quelli precedenti”. Così il direttore dell’Asl Na1 centro, Ciro Verdoliva, ai microfoni della trasmissione ‘Barba&Capelli’ in onda su Radio Crc. “Questi dati – spiega – sono poi da confrontare con i positivi delle segnalazioni delle scuole. Il fatto dissonante è che nel periodo 10-16 gennaio noi abbiamo avuto in totale 145 segnalazioni, quindi c’è un dato completamente diverso tra quelli che sono i nuovi positivi che recuperiamo dai tamponi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Nel distretto di Napoli 1 centro, quindi su Napoli, Capri e Anacapri, dal 20 dicembre al 19 gennaio c’è stato per ladi età da 0 a 5 anni un incremento del 171 per cento dei positivi, dai 6 ai 10 anni del 123 per cento è tra 11 e i 13 anni del 115 per cento. Quindi siamo passati da 2.146 nuovi positivi negli ultimi 10 giorni di dicembre a 4.978 nuovi positivi, esclusi quelli precedenti”. Così ildell’Asl Na1 centro, Ciro Verdoliva, ai microfoni della trasmissione ‘Barba&Capelli’ in onda su Radio Crc. “Questi dati – spiega – sono poi da confrontare con i positivi delle segnalazioni delle scuole. Il fatto dissonante è che nel periodo 10-16 gennaio noi abbiamo avuto in totale 145 segnalazioni, quindi c’è un dato completamente diverso tra quelli che sono i nuovi positivi che recuperiamo dai tamponi ...

