Casa in vendita o in affitto, gli italiani la vogliono ‘efficiente’ (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un nuovo sondaggio di YouGov realizzato per la Fondazione Europea per il Clima (European Climate Foundation), rivela che gli italiani vogliono comprare e affittare case efficienti dal punto di vista energetico e sono a favore di nuove misure per rendere gli edifici più sostenibili. Per la ricerca sono state intervistate le persone, in Italia, che intendono affittare o acquistare un immobile nei prossimi 5 anni, e i risultati mostrano che ad essere molto apprezzate sono le case efficienti dal punto di vista energetico, perché tagliano le bollette e sono migliori per l’ambiente. Inoltre, sia gli affittuari che i proprietari di case sono d’accordo sulla necessità di una regolamentazione volta a ridurre l’impatto degli edifici sul cambiamento climatico. Il 95% degli intervistati ha detto che per loro è importante comprare o affittare una proprietà che sia ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 gennaio 2022) Un nuovo sondaggio di YouGov realizzato per la Fondazione Europea per il Clima (European Climate Foundation), rivela che glicomprare e affittare case efficienti dal punto di vista energetico e sono a favore di nuove misure per rendere gli edifici più sostenibili. Per la ricerca sono state intervistate le persone, in Italia, che intendono affittare o acquistare un immobile nei prossimi 5 anni, e i risultati mostrano che ad essere molto apprezzate sono le case efficienti dal punto di vista energetico, perché tagliano le bollette e sono migliori per l’ambiente. Inoltre, sia gli affittuari che i proprietari di case sono d’accordo sulla necessità di una regolamentazione volta a ridurre l’impatto degli edifici sul cambiamento climatico. Il 95% degli intervistati ha detto che per loro è importante comprare o affittare una proprietà che sia ...

Advertising

gponedotcom : #mercato #attualità #BMWMotorrad #BMWR1250GS #maxienduro Con oltre 194.000 moto vendute in tutto il mondo la Casa d… - sonmi451it : RT @che_elio: Visite a sorpresa in via Cremona? Giù le mani dallo #Spazio20092 di #Cinisello! Di intimidazioni, Istituzioni assenti e poliz… - Fracola7 : Buongiorno. Abbiamo alcuni rustici di grosse dimensioni e vorremmo rivolgerci ad un pubblico estero per la vendita… - pianoterralab : RT @che_elio: Visite a sorpresa in via Cremona? Giù le mani dallo #Spazio20092 di #Cinisello! Di intimidazioni, Istituzioni assenti e poliz… - scioperoaffitti : RT @che_elio: Visite a sorpresa in via Cremona? Giù le mani dallo #Spazio20092 di #Cinisello! Di intimidazioni, Istituzioni assenti e poliz… -