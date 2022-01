Benevento | l’ultima volta al ‘Moccagatta’ ti costò… una panchina

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Nulla da temere per Fabio Caserta. Il suosta dando segnali di crescita costante e mostrando idee in abbondanza. Quanto basta per tenere ben saldo il ruolo e scacciare il fantasma dell’esonero, il più temuto da qualsiasi allenatore. Non ci riuscì all’epoca Leonardo Acori, che fu sollevato dall’incarico proprio dopo l’unica gara giocata nella sua storia dalallo stadiodi Alessandria. Era il 6 dicembre 2009, sedicesima giornata del campionato di Prima divisione girone B (Serie C1, se preferite). I giallorossi, reduci dalla vittoria interna del turno precedente con il Perugia, fecero visita ai grigi per provare a invertire il poco invidiabile trend da trasferta (cinque sconfitte, due vittorie e un pareggio fino a quel momento). Non ci riuscirono, ...