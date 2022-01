Benedetta Rossi abbracciata a Marco prima del ricovero | “Devo essere forte”

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Due giorni faha informato tutti che era arrivato un momento difficile per lei, la necessità di subire un’operazione alla schiena. Non poteva più rimandare e preoccupata ha comunicato anche il suo stato d’animo. Poco faha condiviso sui social la foto scattata condel. Una foto fatta al volo, con poco entusiasmo, ma forse mentre la guarda adesso vedrà lo sguardo sereno e rassicurante di suo marito e le darà forza. Questa volta non è la foto di una delle sue ricette enon è preoccupata se la torta uscirà perfetta dallo stampo. La dolce food blogger ci ha sempre mostrato il lato leggero della vita, ogni tanto ha condiviso i suoi dolori ma per il resto in cucina con lei si sorride. Questa ...

Ore di apprensione perè una delle blogger più seguite di Italia. Attraverso i suoi canali social riesce a divulgare a tantissime persone 'Idee, Consigli e Ricette Facili', come afferma lei stessa ...Benedetta Rossi è in ospedale, Marco l'ha accompagnata ma non può stare con lei. La food blogger si fa forza, l'attende un'operazione alla schiena ...Benedetta Rossi, oltre che il suo blog di cucina, ha anche un agriturismo. I prezzi per mangiare da lei non sono così economici ...