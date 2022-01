Attanasio, Roma chiede al Congo i verbali degli arresti (Di giovedì 20 gennaio 2022) C'e' la massima attenzione, accompagnata da una dovuta prudenza, da parte delle autorita' italiane alle notizie che arrivano dalla Repubblica democratica del Congo, dove la polizia del Nord Kivu ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 gennaio 2022) C'e' la massima attenzione, accompagnata da una dovuta prudenza, da parte delle autorita' italiane alle notizie che arrivano dalla Repubblica democratica del, dove la polizia del Nord Kivu ha ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Fonti dei pm di Roma indica che per l'omicidio dell'ambasciatore Attanasio sono stati chiesti i verbali degli arres… - SaCe86 : Arrestati 2 killer di Attanasio, Di Maio: 'Li prenderemo tutti' - EugenioBerto70 : Arrestati 2 killer di Attanasio, Di Maio: 'Li prenderemo tutti' - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Fonti dei pm di Roma indica che per l'omicidio dell'ambasciatore Attanasio sono stati chiesti i verbali degli arresti. È… - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Fonti dei pm di Roma indica che per l'omicidio dell'ambasciatore Attanasio sono stati chiesti i verbali degli arresti. È… -