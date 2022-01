A 40 anni dalla prima diagnosi di Aids, Milano continua a combattere (Di giovedì 20 gennaio 2022) Abbiamo appena passato la triste ricorrenza dei quarant’anni dalla prima diagnosi di Aids, sapendo che Milano è la città con più contagi in Italia, secondo gli ultimi rapporti disponibili: 800 casi all’anno sui quasi 3400 nazionali. Grande è l’impegno della città e delle sue associazioni, come dimostrano anche le numerose iniziative messe in campo l’ 1 dicembre scorso, giornata mondiale della lotta contro l’Aids: test gratuiti e anonimi per la città nelle sedi del Cdi (Centro Diagnostico Italiano) aderenti grazie alla collaborazione con AnlAids Lombardia, mentre Lila (Lega Italiana Lotta all’Aids) ha organizzato incontri di prevenzione nelle università concentrandosi sugli studenti, la fascia d’età più colpita tra i nuovi casi. Diverse ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 20 gennaio 2022) Abbiamo appena passato la triste ricorrenza dei quarant’di, sapendo cheè la città con più contagi in Italia, secondo gli ultimi rapporti disponibili: 800 casi all’anno sui quasi 3400 nazionali. Grande è l’impegno della città e delle sue associazioni, come dimostrano anche le numerose iniziative messe in campo l’ 1 dicembre scorso, giornata mondiale della lotta contro l’: test gratuiti e anonimi per la città nelle sedi del Cdi (Centro Diagnostico Italiano) aderenti grazie alla collaborazione con AnlLombardia, mentre Lila (Lega Italiana Lotta all’) ha organizzato incontri di prevenzione nelle università concentrandosi sugli studenti, la fascia d’età più colpita tra i nuovi casi. Diverse ...

