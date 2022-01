VIDEO Berrettini-Kozlov 3-1 Australian Open 2022 | highlights e sintesi L’azzurro vince in quattro set | ora affronterà Alcaraz

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Vittoria importante per Matteo(testa di serie n.7) sconfigge la wildcard statunitense Stefan(n.169 del ranking) con il punteggio di 6-1 4-6 6-4 6-1 in due ore e 40 minuti e vola al terzo turno degli. Dopo un primo set giocato alla perfezione, il romano è costretto a cedere il secondo parziale dopo ben nove palle break non sfruttate. Il terzo set diventa così fondamentale per l’andamento della partita:fatica, ma grazie soprattutto al servizio porta a casa un 6-4 davvero importante. L’ultimo parziale è pura amministrazione per Matteo, che chiude definitivamente i giochi e passa al prossimo turno., Matteo...

Advertising

Eurosport_IT : L'aggiornamento che tutti aspettavamo! ?????? #EurosportTENNIS | #AO2022 | #AusOpen | #Berrettini | #Imodium - Eurosport_IT : Problemi allo stomaco per Berrettini durante il match: dopo aver battuto Nakashima arriva un ringraziamento special… - FBiasin : Qualche problema fisico all’esordio degli #AusOpen per #Berrettini che, però, alla fine passa il turno e ringrazia… - aleeppa : RT @Eurosport_IT: L'aggiornamento che tutti aspettavamo! ?????? #EurosportTENNIS | #AO2022 | #AusOpen | #Berrettini | #Imodium - pokemonderba : RT @Eurosport_IT: L'aggiornamento che tutti aspettavamo! ?????? #EurosportTENNIS | #AO2022 | #AusOpen | #Berrettini | #Imodium -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Berrettini

Eurosport IT

...streaming. La seconda è invece quella del portale Eurosport Player, ma anche in questo caso per avere accesso alle immagini ci sarà bisogno della sottoscrizione di un abbonamento.E ...Ildegli highlights del match tra Carlos Alcaraz e Dusan Lajovic (6 - 2 6 - 1 7 - 5) , valevole ... Adesso per il classe 2003 ci sarà la sfida con Matteo. aVittoria importante per Matteo Berrettini. L'azzurro (testa di serie n.7) sconfigge la wildcard statunitense Stefan Kozlov (n.169 del ranking) con il punteggio di 6-1 4-6 6-4 6-1 in due ore e 40 minut ...Il video degli highlights del match tra Carlos Alcaraz e Dusan Lajovic (6-2 6-1 7-5), valevole per il secondo turno degli Australian Open 2022.