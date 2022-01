Viabilità Roma Regione Lazio del 19-01-2022 ore 09:15 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Viabilità DEL 19 GENNAIO 2022 ORE 09.05 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANCORA DISAGI PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA A1 Roma-NAPOLI PER UN INCIDENTE IN CUI È RIMASTO COINVOLTO UN MEZZO PESANTE, PERMANGONO INFATTI CODE TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE DI NAPOLI; INOLTRE, PER MATERIALI DISPERSI, SI CIRCOLA SOLO SULLA PRIMA CORSIA SIA VERSO NAPOLI SIA VERSO Roma. PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO ABBIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA E PIÙ AVANTI TRA A24 E TIBURTINA. PER UN INCIDENTE, TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA TANGENZIALE EST TRA TIBURTINA E CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. SULLA FLAMINIA CODE PER TRAFFICO DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 19 gennaio 2022)DEL 19 GENNAIOORE 09.05 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA DISAGI PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA A1-NAPOLI PER UN INCIDENTE IN CUI È RIMASTO COINVOLTO UN MEZZO PESANTE, PERMANGONO INFATTI CODE TRA FROSINONE E CEPRANO IN DIREZIONE DI NAPOLI; INOLTRE, PER MATERIALI DISPERSI, SI CIRCOLA SOLO SULLA PRIMA CORSIA SIA VERSO NAPOLI SIA VERSO. PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE PER TRAFFICO INTENSO ABBIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA APPIA E TUSCOLANA E PIÙ AVANTI TRA A24 E TIBURTINA. PER UN INCIDENTE, TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA TANGENZIALE EST TRA TIBURTINA E CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. SULLA FLAMINIA CODE PER TRAFFICO DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL ...

