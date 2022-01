Traffico Roma del 19-01-2022 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione non molti gli spostamenti registrati sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti con possibili Code in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina Ardeatine da Appia in direzione Casilina due gli incidenti segnalati dalla polizia locale il primo sulla Ardeatina all’altezza di via Aristide Sartorio il secondo all’intersezione tra via Angelo Canevari e via di Acilia raccomandiamo le dovute attenzioni possibili rallentamenti in via di Portonaccio l’intersezione con via di Casal Bertone è in corso il recupero di un veicolo andato a ricordiamo che via della Nocetta è transitabile a senso unico alternato nei pressi di Vicolo Silvestri in corso dei lavori di consolidamento di un muro pericolante inevitabile la formazione di code Lido di Ostia sempre chiusa via dei Pescatori 3 via Mar dei Coralli e Il ...