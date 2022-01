Torino | Fares verrà rispedito alla Lazio | riscatto improbabile

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sfortuna nerissima per Mohamed: lesione al legamento e stagione finita. Ilmolto difficilmente lo riscatterà Prosegue il calvario di Momo, da pochi giorni alma già costretto a un nuovo lunghissimo stop. Il referto medico è uno shock: lesione al legamento crociato del ginocchio sinistro e stagione da considerarsi già terminata senza aver giocato nemmeno un minuto con la nuova squadra. E così si complica tremendamente anche la possibilità dida parte del club granata: secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, Cairo difficilmente sborserà i 6 milioni di Euro per il. L'articolo proviene da Calcio News 24.

'IlFootball Club comunica che il calciatore Mohameddurante la seduta di allenamento ha subito un trauma distorsivo a livello del ginocchio destro - scrivono i granata sul loro sito ...infortunato, l'esperienza in granata è già finita. Il laterale sinistro arrivato alla settimana scorsa ha riportato un grave infortunio durante l'allenamento: dovrà sottoporsi a ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Sfortuna nerissima per Mohamed Fares: lesione al legamento crociato e stagione già finita, molto improbabile il riscatto del Torino Prosegue il calvario ...Il grave infortunio a Fares, lesione del legamento crociato anteriore con interessamento del menisco mediale del ginocchio destro, cambia in poche ore le strategie del Torino sul mercato.