Sampdoria, Giampaolo: «Ho una forte determinazione. Ora dobbiamo trovare un’identità» (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Marco Giampaolo, nuovo allenatore della Sampdoria, si è presentato ai canali ufficiali della società: le sue parole Marco Giampaolo, nuovo allenatore della Sampdoria, si è presentato ai canali ufficiali della società. Le sue dichiarazioni. Sampdoria – «Sono arrivato ieri a Genova e l’ho fatto ripercorrendo lo stesso percorso, ripetendo quelle cose che mi hanno accompagnato per tre anni. Qui a Bogliasco ho ritrovato con piacere le stesse persone e tanti calciatori che avevo già allenato. Ogni volta è un’emozione nuova. Non essere più padrone del mio tempo e tornare ad allenare mi dà una forte determinazione: ho già una faccia diversa rispetto a quella di ieri. Ora toccherà a noi trovare spirito, coesione, identità». RINGRAZIAMENTO – «Un ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Marco, nuovo allenatore della, si è presentato ai canali ufficiali della società: le sue parole Marco, nuovo allenatore della, si è presentato ai canali ufficiali della società. Le sue dichiarazioni.– «Sono arrivato ieri a Genova e l’ho fatto ripercorrendo lo stesso percorso, ripetendo quelle cose che mi hanno accompagnato per tre anni. Qui a Bogliasco ho ritrovato con piacere le stesse persone e tanti calciatori che avevo già allenato. Ogni volta è un’emozione nuova. Non essere più padrone del mio tempo e tornare ad allenare mi dà una: ho già una faccia diversa rispetto a quella di ieri. Ora toccherà a noispirito, coesione, identità». RINGRAZIAMENTO – «Un ...

Advertising

MarcoBovicelli : “Un saluto a tutti i tifosi sampdoriani, felice di essere tornato”: le prime immagini e le prime parole di… - sampdoria : ?? | OFFICIAL Bentornato mister: #Giampaolo è l'allenatore della #Sampdoria. - SkySport : ULTIM'ORA SAMPDORIA, GIAMPAOLO HA FIRMATO IL CONTRATTO A breve annuncio ufficiale, alle 15 primo allenamento… - bagarinopodcast : RT @sampdoria: ?? | INTERVIEW #Giampaolo: «Tornato in corsa solo per la #Sampdoria». - Luxgraph : Sampdoria, il primo giorno di Giampaolo: 'Facciamoci trascinare dai tifosi' -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Giampaolo Sampdoria, Giampaolo: "Ho una forte determinazione. Ora dobbiamo trovare un'identità" ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Marco Giampaolo, nuovo allenatore della Sampdoria, si è presentato ai canali ufficiali della società: le sue parole Marco Giampaolo, nuovo allenatore della Sampdoria, si è presentato ai canali ufficiali ...

Il messaggio d'amore di Giampaolo: 'Torno in corsa solo per la Samp, tifosi così sono da esempio' Marco Giampaolo , nel video girato dall'ufficio stampa del club, ha svelato il suo amore speciale per i ... " La Sampdoria è l'unica squadra per la quale avrei accettato di tornare ad allenare in corsa. ...

Bentornato mister: Giampaolo allenatore della Sampdoria Sampdoria.it Sampdoria, Giampaolo: "Dobbiamo ritrovare lo spirito di squadra" Il tecnico ha diretto il primo allenamento dopo il suo ritorno in blucerchiato: "Il primo obiettivo è farci trascinare di nuovo dai tifosi" ...

Sampdoria, ufficiale il ritorno di Giampaolo: ecco come può cambiare la formazione blucerchiata Dopo meno di tre anni dall’ultima volta e con 123 panchine in valigia, le strade di Marco Giampaolo e della Sampdoria di riuniscono. Il tecnico abruzzese è stato scelto dalla società blucerchiata per ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Marco, nuovo allenatore della, si è presentato ai canali ufficiali della società: le sue parole Marco, nuovo allenatore della, si è presentato ai canali ufficiali ...Marco, nel video girato dall'ufficio stampa del club, ha svelato il suo amore speciale per i ... " Laè l'unica squadra per la quale avrei accettato di tornare ad allenare in corsa. ...Il tecnico ha diretto il primo allenamento dopo il suo ritorno in blucerchiato: "Il primo obiettivo è farci trascinare di nuovo dai tifosi" ...Dopo meno di tre anni dall’ultima volta e con 123 panchine in valigia, le strade di Marco Giampaolo e della Sampdoria di riuniscono. Il tecnico abruzzese è stato scelto dalla società blucerchiata per ...