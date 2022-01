Salernitana, ancora un contagio, i positivi adesso sono otto (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I casi di positività al Covid nella Salernitana continuano ad aumentare: oggi si è registrato un nuovo contagio. A questo punto i positivi sono in tutto otto, al momento. Il club ha comunicato la nuova positività con una nota ufficiale. La Salernitana sarà la prossima avversaria del Napoli, in campionato. Se dovesse emergere anche un nono contagio, la gara, per il nuovo protocollo, sarebbe a rischio di intervento da parte dell’Asl. “L’U.S. Salernitana 1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19. I componenti della squadra attualmente positivi sono otto”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I casi dità al Covid nellacontinuano ad aumentare: oggi si è registrato un nuovo. A questo punto iin tutto, al momento. Il club ha comunicato la nuovatà con una nota ufficiale. Lasarà la prossima avversaria del Napoli, in campionato. Se dovesse emergere anche un nono, la gara, per il nuovo protocollo, sarebbe a rischio di intervento da parte dell’Asl. “L’U.S.1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato positivo al Covid-19. I componenti della squadra attualmente”. L'articolo ilNapolista.

