Roma-Lecce | Baroni | “Dovremo essere coraggiosi contro una grande Roma”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) “La partita dell’Olimpico è un premio per tutti, avremo l’opportunità di poterci misurareunasquadra di Serie A con calciatori di livello internazionale ed è così che la vivremo, non come una trasferta-premio”. Ecco le parole del tecnico del, Marco, nella conferenza stampa di vigilia dell’ottavo di finale di Coppa Italia in casa della: “Ho chiesto alla squadra una partita di coraggio, non dobbiamo avere paura e non dobbiamo snaturare il nostro gioco. E’ una gara che tutti vorrebbero giocare, ci sarà sicuramente qualche novità di formazione, perché poi avremo partite di campionato ravvicinate, faremo di tutto per onorare la sfida al meglio, lo faremo per noi e per i nostri tifosi, ma ci saranno delle opportunità per alcuni ragazzi da cui mi aspetto ...