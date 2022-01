Quirinale | incontro Letta-Conte-Speranza | “Aperti al confronto Nessuno può vantare un diritto di prelazione”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma – Corsa altra Enrico, Giuseppee Roberto. “Ottimocon Giuseppee Roberto. Lavoreremo insieme per dare al Paese una o un Presidente autorevole in cui tutti possano riconoscersi.alpuòundi. Tutti abbiamo il dovere della responsabilità”, ha scritto su Twitter il segretario del Pd. Lo stesso tweet è stato postato dadopo l’. A intervenire sulla corsa aloggi anche il ministro del Lavoro, Orlando. Oggi c’è il vertice del ...

Advertising

Ventura_Stefano : RT @rassegnally: Una diapositiva di Letta, Conte e Speranza alla fine del loro incontro sul Quirinale: - fisco24_info : Quirinale, Conte: 'Sì confronto ampio, ma via candidatura Berlusconi': Le parole del leader M5S dopo l'incontro con… - marmori60 : RT @Radio1Rai: #Quirinale Ieri #Draghi ha avuto un incontro con il Capo dello Stato #Mattarella. Poi un colloquio con il Presidente #Fico a… - localteamtv : Vertice Letta Conte Speranza: Roma, incontro sul Quirinale #giuseppeconte #enricoletta #quirinale #localteam - PoliticaNewsNow : Quirinale, la nota condivisa del centrosinistra: 'Ottimo incontro, aperti al confronto' -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale incontro

... al: "Normale interlocuzione sulle attività di governo", spiegano al Colle. Ma vede, per un'ora, anche il presidente della Camera, Roberto Fico, per undefinito "consueto e ...Dice il presidente dei 5Stelle Conte: "L'è andato bene. Siamo pronti a un'azione forte, a ... Dario Franceschini e un gruppo di ex renziani scettici sull'opzione di portare alil ...(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2022 'Incontro positivo con Giuseppe Conte e Roberto Speranza, è andata molto bene. Ne parleremo con il ...Il nome ancora non c’è, perché “ne parleremo con il centrodestra nei prossimi giorni". È quanto emerso nell’incontro mattutino tra i leader del centrosinistra in vista dell’elezione del presidente del ...