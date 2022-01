Quirinale: Conte a Letta-Speranza, senza Draghi difficile che governo regga (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Il tema che filtra, al termine dell'incontro sul Quirinale tra Giuseppe Conte, Enrico Letta e Roberto Speranza, è che si cercherà "un nome condiviso per garantire continuità al governo, nella consapevolezza dei problemi che ne seguirebbero e della difficoltà di proseguire in un quadro di maggioranza di governo che, senza Draghi, difficilmente potrebbe reggere", spiegano all'Adnkronos fonti M5S di primo piano, riassumendo il pensiero espresso dal leader pentastellato durante il summit. Conte, Letta e Speranza, nel corso del colloquio di questa mattina, si sono anche confrontati sulla contrarietà della stragrande maggioranza dei loro gruppi alla soluzione ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Il tema che filtra, al termine dell'incontro sultra Giuseppe, Enricoe Roberto, è che si cercherà "un nome condiviso per garantire continuità al, nella consapevolezza dei problemi che ne seguirebbero e della difficoltà di proseguire in un quadro di maggioranza diche,, difficilmente potrebbe reggere", spiegano all'Adnkronos fonti M5S di primo piano, riassumendo il pensiero espresso dal leader pentastellato durante il summit., nel corso del colloquio di questa mattina, si sono anche confrontati sulla contrarietà della stragrande maggioranza dei loro gruppi alla soluzione ...

Advertising

petergomezblog : Quirinale, diretta – Vertice M5s con Conte, due ipotesi: votare per Segre o lasciare l’Aula”. Sgarbi: “Berlusconi è… - Mov5Stelle : La nostra assemblea parlamentare ha dato pieno mandato al presidente Giuseppe Conte con l'obiettivo per il Quirinal… - ItaliaViva : .@matteorenzi: 'La vicenda del Quirinale dimostra che il M5S è del tutto marginale e che Conte non riesce a guidare… - AlexSabetti : Voci di corridoio dicono che l'incontro sia stato ottimo. #Quirinale #Conte #Letta #Speranza - MarcoStac : @lucdilo Letta Conte e Speranza hanno mandato un tweet identico sul Quirinale: segnale politico chiaro, tutti a rid… -