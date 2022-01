Programma Sanremo 2022: scaletta, ospiti, cantanti e conduttori delle 5 serate del Festival (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ancora pochi giorni e poi, finalmente, tornerà l’appuntamento con il Festival di Sanremo, quasi una tradizione per gli italiani che ogni anno non vedono l’ora di seguire una delle kermesse musicali più famose di sempre. Alla conduzione, per la terza volta consecutiva, Amadeus, con tantissimi cantanti pronti a salire sul palco dell’Ariston per la 72esima edizione del Festival. In quest’articolo troverete le prime informazioni sugli ospiti, i cantanti e i conduttori delle cinque serate perché Sanremo prenderà il via il 1 febbraio e sarà su Rai 1 fino a sabato 5, giorno in cui verrà decretato il vincitore. View this post on Instagram A post shared by ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ancora pochi giorni e poi, finalmente, tornerà l’appuntamento con ildi, quasi una tradizione per gli italiani che ogni anno non vedono l’ora di seguire unakermesse musicali più famose di sempre. Alla conduzione, per la terza volta consecutiva, Amadeus, con tantissimipronti a salire sul palco dell’Ariston per la 72esima edizione del. In quest’articolo troverete le prime informazioni sugli, ie icinqueperchéprenderà il via il 1 febbraio e sarà su Rai 1 fino a sabato 5, giorno in cui verrà decretato il vincitore. View this post on Instagram A post shared by ...

CorriereCitta : Programma #Sanremo 2022: scaletta, ospiti, cantanti e conduttori delle 5 serate del Festival - starseya : RT @greta01291950: Io voglio Cristina a Sanremo come super ospite che in prima serata, al programma più importante della musica italiana, m… - greta01291950 : Io voglio Cristina a Sanremo come super ospite che in prima serata, al programma più importante della musica italia… - MinoEbasta86 : @lo_stasi Ah ok.Cmq non sarà facile,ma colpa anche degli autori che spingono su quel triangolo del cazzo e farle fa… - AdeBertoldi : Rectius: si ad OGNI espressione artistica, no alla propaganda #gender in un programma di intrattenimento pubblico e… -