Open Day a Roma e nel Lazio per la fascia d’età 12-17 anni: ecco dove e quando (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Corre la campagna vaccinale nel Lazio e domenica 23 gennaio ci sarà un nuovo Open Day per somministrare le terze dosi ai ragazzi dai 12 ai 17 anni. Ci sono ancora, come fa sapere l’assessore D’Amato, alcuni slot disponibili e ci sarà un ulteriore Open day nelle strutture messe a disposizione da AIOP, fino a esaurimento scorte del vaccino Pfizer. Leggi anche: Coronavirus, oggi nel Lazio oltre 14.000 casi, salgono ancora i ricoveri. I dati aggiornati Open Day nel Lazio 23 gennaio 2022: come fare per prenotare Pfizer per i ragazzi dai 12 ai 17 anni Per l’Open Day sono già aperte le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.Lazio.it/main/home). Basterà accedere, inserire il codice fiscale ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Corre la campagna vaccinale nele domenica 23 gennaio ci sarà un nuovoDay per somministrare le terze dosi ai ragazzi dai 12 ai 17. Ci sono ancora, come fa sapere l’assessore D’Amato, alcuni slot disponibili e ci sarà un ulterioreday nelle strutture messe a disposizione da AIOP, fino a esaurimento scorte del vaccino Pfizer. Leggi anche: Coronavirus, oggi neloltre 14.000 casi, salgono ancora i ricoveri. I dati aggiornatiDay nel23 gennaio 2022: come fare per prenotare Pfizer per i ragazzi dai 12 ai 17Per l’Day sono già aperte le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione..it/main/home). Basterà accedere, inserire il codice fiscale ...

LiciaRonzulli : Le scuole diventano hub vaccinali grazie agli open day pomeridiani riservati all'immunizzazione dei più piccoli. La… - Eurosport_IT : ?????? Australian Open ???? Il Day 3 degli Italiani ?? Trevisan ?? Giorgi ?? Bronzetti ?? Sonego ?? Berrettini… - sbonaccini : Vaccini: domenica 16 gennaio OPEN DAY in tutta l'Emilia-Romagna (almeno un hub per provincia) per bambini e ragazzi… - citynowit : #OpenDay in presenza e su appuntamento: l'iniziativa dell'Ite Piria di Reggio Calabria - CorriereCitta : Open Day a Roma e nel Lazio per la fascia d’età 12-17 anni: ecco dove e quando -