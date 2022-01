Non la solita commedia romantica. E poi c'è una scatenata Rebel Wilson. (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Essere single a 30 anni a New York? No, non si tratta dell’incipit di Sex and the City di quello di Single ma non troppo, esilarante romcom in onda stasera su Rai 1 alle 21.25. Con la protagonista di Suspiria versione Luca Guadagnino alle prese con gioie e dolori della singletudine. Supporta sul lato comico da Rebel Wilson. Dakota Johnson, vita e carriera guarda le foto Il regista Christian Ditter confeziona tutt’altro che l’ennesima commedia romantica sul tema. Sceglie invece un approccio universale, quasi “filosofico”, su come ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Essere single a 30 anni a New York? No, non si tratta dell’incipit di Sex and the City di quello di Single ma non troppo, esilarante romcom in onda stasera su Rai 1 alle 21.25. Con la protagonista di Suspiria versione Luca Guadagnino alle prese con gioie e dolori della singletudine. Supporta sul lato comico da. Dakota Johnson, vita e carriera guarda le foto Il regista Christian Ditter confeziona tutt’altro che l’ennesimasul tema. Sceglie invece un approccio universale, quasi “filosofico”, su come ...

