My2022, l'app delle Olimpiadi invernali di Pechino tra fughe dati e ansia da monitoraggio del governo cinese (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Le Olimpiadi invernali di Pechino inizieranno il prossimo venerdì 4 febbraio e andranno avanti fino a domenica 20 febbraio. Per l'evento che si terrà in Cina i partecipanti saranno stati obbligati a utilizzare My2022 per il tracciamento dei contatti Covid, una app che – secondo i ricercatori del Citizen Lab della Munk School of Global Affairs and Public Policy dell'Università di Toronto – presenta gravi difetti di crittografia. La conseguenza dell'utilizzo dell'app Olimpiadi è che può essere favorita la fuga dei dati dei partecipanti alle Olimpiadi.

