Milan, calciomercato in stand-by: prima la Juve, poi il difensore (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il calciomercato invernale del Milan vive una pausa di riflessione ponderata. Qualche altro giorno prima dell'affondo decisivo sul centrale Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Ilinvernale delvive una pausa di riflessione ponderata. Qualche altro giornodell'affondo decisivo sul centrale

DiMarzio : .@acmilan, trattativa in corso con il #Monaco per il riscatto di #Pellegri: poi sarà prestito al @TorinoFC_1906 - Gazzetta_it : #Tanganga, il difensore jolly che debuttò fermando Salah. “Mi piace dare la caccia agli attaccanti” - DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan pensa a #Bailly del @ManUtd. Da #Casale a #Bremer: le strategie per il futuro - paoloangeloRF : Milan, c'è una nuova idea dalla Premier per la difesa - CalcioOggi : Calciomercato Milan, Pellegri vicino al riscatto: poi la cessione al Torino? - Fantacalcio ® -