Microsoft compra Activision e diventa terza società di giochi al mondo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La multinazionale dell’informatica fondata da Bill Gate, Microsoft compra il gigante dei videogiochi Activision Blizzard per 68,7 miliardi di dollari. Dopo l’annuncio i titoli in borsa prima dell’apertura di Wall Street sono schizzati a +37% per Activision ed un’ulteriore rialzo per quelle Microsoft dopo un’apertura depressa. Una volta effettuato l’acquisto che si chiuderebbe per 68,7 milioni di dollari, 95 dollari per ogni azione, Microsoft ingloberebbe diverse piattaforme di gaming come Call of Duty, Candy Crush, Diablo, Warcraf, Overwatch. Sotto la guida di Satya Nadella, amministratore delegato di Microsoft dal 4 febbraio 2014, l’azienda realizzerebbe una delle operazioni più importanti della sua storia, tenendo solo in considerazione ... Leggi su zon (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La multinazionale dell’informatica fondata da Bill Gate,il gigante dei videoBlizzard per 68,7 miliardi di dollari. Dopo l’annuncio i titoli in borsa prima dell’apertura di Wall Street sono schizzati a +37% pered un’ulteriore rialzo per quelledopo un’apertura depressa. Una volta effettuato l’acquisto che si chiuderebbe per 68,7 milioni di dollari, 95 dollari per ogni azione,ingloberebbe diverse piattaforme di gaming come Call of Duty, Candy Crush, Diablo, Warcraf, Overwatch. Sotto la guida di Satya Nadella, amministratore delegato didal 4 febbraio 2014, l’azienda realizzerebbe una delle operazioni più importanti della sua storia, tenendo solo in considerazione ...

Advertising

Nerdbunker : Microsoft anuncia compra da Activision Blizzard - Eurogamer_es : Microsoft compra Activision-Blizzard - Agenzia_Ansa : Microsoft cresce nei videogiochi, compra Activision. Pagherà 68,7 miliardi di dollari, 95 dollari per ogni azione… - Kennedy4710 : Microsoft compra Activion-Blizzard e io sono qui, a rimontare il Wii U per recuperare Twilight Princess HD - andreagrassi : Microsoft compra Activision per 68,7 miliardi: videogame o metaverso? -